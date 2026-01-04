今後さらに重要になりそうな「野田岩槻線」ボトルネック解消へ埼玉県東部で2025年6月1日、国道4号のバイパス「東埼玉道路」が延伸開通しました。吉川市から鉄道空白地帯でもある松伏町まで3.8kmが開通したことで、県境を接する千葉県野田市などからも、日本最大規模のショッピングモール「イオン越谷レイクタウン」へ行きやすくなりました。 【早くできてほしい！】これが東埼玉道路と「野田岩槻線のバイパス」です（地図／写真