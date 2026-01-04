2005年に廃線が決定した、のと鉄道。実際その跡地に行ってみると、駅名に驚くほど「波」の文字が使われていることがわかった。そして、近くの集落には「ドボドボ」と書かれた看板。これが意味するものとは…。のと鉄道には、能登で暮らす人の津波との歴史が刻まれていた。※本稿は、地図研究家の今尾恵介『ぶらり鉄道廃線跡を歩く』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。自動車の普及によってのと鉄道は役目を終えた能