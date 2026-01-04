ポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた西武・高橋光成投手（２８）が、今オフのメジャー移籍を断念して西武に残留する見通しになったと４日（日本時間５日）、米大リーグ公式サイトが伝えた。同じく西武から同システムを利用した今井はアストロズへの移籍が決定しており、「今井がメジャーの新天地をヒューストン（アストロズ）に見つけた一方で、（ＭＬＢ公式サイトの）マーク・フェインサンド記者によれば、高橋は