事実を書いても、訴えられる――。それが名誉毀損裁判の現実だ。ユニクロから2億2000万円の巨額の名誉毀損訴訟を起こされながらも完勝したジャーナリスト・横田増生氏は『潜入取材、全手法』にて裁判対策の重要性を論じた。本稿では、『週刊文春』の記者として数々の裁判を経験し、『ルポ超高級老人ホーム』を上梓した甚野博則氏と共に、“名誉毀損訴訟の歪み”について語り合う。（企画・構成：ダイヤモンド社書籍編集局工藤