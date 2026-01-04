タレントの有吉弘行とＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーが４日、ＮＨＫ総合「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」（午前７時２０分）に生出演した。番組は昨年大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」から、振り返りエピソードや名場面、メイキング映像を紹介する特番。３年連続で紅白の司会を務めた有吉は、鈴木アナに「３回目の司会でしたがいかがでしたか？」と聞かれ「青学強かったですねぇ〜」と２、３日の「箱根駅伝」で