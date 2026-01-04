１月１日／現地時間午後５時３０分キックオフ／プレミアリーグ第１９節／リバプール０−０リーズ／英国・リバプール／アンフィールド英国ではプレミアリーグのシーズン折り返し地点となる第１９節が１日、４試合行われ、日本代表主将遠藤航（３２）が所属するリバプールはホームで日本代表ＭＦ田中碧（２７）所属のリーズと対戦。日本代表のボランチ対決が期待された試合だが、遠藤は怪我で欠場。田中もこの試合はベンチスタート