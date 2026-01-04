女優でモデルの田村純麗（すみれ、24）が3日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着姿を投稿した。フィリピン・ボラカイ島を訪れ、透明なガラスカヤックに乗った白いビキニ水着ショットをアップ。「青春みたいな、毎日何が起こるかわからない、苦くて、ワクワクした日々を、大人になっても、過ごし続けられたらいいのに。そんな日々が、社会人になってからも続く社会であったらいいのに」と新年の思いをつづった