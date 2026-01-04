大谷翔平の2025年「すごかった試合」ベスト7（後編）◆大谷翔平の2025年「すごかった試合」ベスト7（前編）はこちら＞＞レギュラーシーズンとポストシーズンの計175試合のなかから7試合を選び、大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）の2025年を振り返る。日本開幕シリーズからオールスターブレイクまでの95試合のなかから3試合をピックアップした前編に続き、後編ではシーズン後半戦63試合から2試合とポストシーズンの17試合か