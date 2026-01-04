大谷翔平の2025年「すごかった試合」ベスト7（前編）2025年の大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）は、レギュラーシーズンの158試合とポストシーズンの17試合に出場した。2021年、2023年、2024年と同じく満票でリーグMVPを受賞。通算4度の満票受賞はメジャー史上初の快挙で、2025年はそれに加えてリーグチャンピオンシップシリーズMVPも受賞した。まさに2025年も「大谷翔平のシーズン」だった。すべてのゲームで注目を集めた