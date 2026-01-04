ヤクルト・池山隆寛監督インタビュー（後編）池山隆寛監督がヤクルトの指揮官として初めて迎えた昨年の秋季キャンプでのこと。そこにあったのは、指示を一方的に与えるのではなく、選手とコーチ、そしてコーチ同士が言葉を交わしながら前に進む姿だった。はたして、池山監督はどんなチームをつくろうとしているのか。昨年の秋季キャンプで精力的に動いていたヤクルト・池山隆寛監督photo by Sankei Visual【打ち勝つ野球を目指