韓国発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」から、透明艶とロングラスティングを両立した「センシュアルティンティッドシャインリップセラム」が2026年1月9日(金)より全国発売されます。ひと塗りで澄んだ発色が続き、ミラーのような艶を叶える6色展開。HERA独自技術によるうるおい感あふれるテクスチャーで、唇本来の美しさを引き立てる一本です。果実の色香を思わせるラインナップは、自分ら