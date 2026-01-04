ベネズエラのロドリゲス副大統領は「マドゥロ氏こそがベネズエラの唯一の大統領である」と述べて、アメリカに対し、ただちに解放するよう求めました。ベネズエラロドリゲス副大統領「マドゥロ大統領と夫人の即時解放を求める。ベネズエラの唯一の大統領はマドゥロ氏だ」ロドリゲス副大統領は3日、アメリカが拘束したと発表したマドゥロ大統領について国営テレビを通じてこのよう述べ、ただちに解放するようアメリカ側に要求しま