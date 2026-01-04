日本ラグビー協会の強化拠点「ジャパンベース」（福岡市東区）が、他競技も含めた地元のスポーツ振興に乗り出している。施設を積極的に開放し、サッカーJ1アビスパ福岡アカデミーの選手たちへの食事提供も始めた。2023年の開業以来、稼働率が課題となっている中、地域に根差したスポーツ拠点を目指す。昨年12月25日、ジャパンベースの食堂では、隣接する福岡フットボールセンターで開催されたサッカーの大会に出場した中学生が