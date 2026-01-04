◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（３日、後楽園ホール）観衆１２０５全日本プロレスは３日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。ＧＡＯＲＡＴＶチャンピオンシップは、王者・芦野祥太郎が関本大介と２度目の防衛戦。序盤から両者が持てるパワーのすべてをぶつけ合う肉弾戦は、白熱の名勝負に発展。ホールに喚声と興奮の渦が巻き起こる中、芦野のアンクルホールドを耐え抜いた関本