アメリカに拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領がニューヨーク州の空軍基地に到着しました。ベネズエラで拘束されたマドゥロ大統領と妻をのせたとみられる飛行機は日本時間4日午前6時半頃、ニューヨーク州の空軍基地に到着しました。マドゥロ氏とみられる人物は大勢の麻薬取締局の関係者らに取り囲まれながら飛行機をおりました。このあと、ブルックリンにある収容施設に移送されます。マドゥロ氏と妻は麻薬密輸などの罪でニュー