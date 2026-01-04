リーグ・アン 25/26の第17節 リールとレンヌの試合が、1月4日05:05にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。 リールはオリビエ・ジルー（FW）、マティアス・フェルナンデス（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはブレール・エンボロ（FW）、カデル・メイテ（FW）、