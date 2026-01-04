「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラックG304（ロジクール）2位G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming MouseG703h（ロジクール）3位Logicool G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse ブラックG203BK（ロジクール）4位G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ホワイトG304rWH（ロジクール）