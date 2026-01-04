エルナンデス戦から6日ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人が2日、28歳の誕生日を迎えた。12月27日にサウジアラビアの首都リヤドで行われたスーパーバンタム級ノンタイトル12回戦では、WBC世界同級10位のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0で判定勝ち。右目を腫らした激闘だったが、誕生日ケーキを前に笑顔を浮かべた最新ショットに「治ってきてて安心しました」の声が上がっている。激闘から6