文化の隔たりを超えるラブストーリーから裏社会をテーマにしたアクション、さらにK‐POP×スポ根の異色作まで興味がそそられる作品が出揃った2026年1月期ドラマ。クランクイン！では「2026年1月期ドラマで『期待の主演俳優』は？」と題したアンケートを実施。1位はドラマイズム『マトリと狂犬』（MBS・TBS系／毎週火曜25時58分）主演の西畑大吾だった。【写真で見る】2026年冬ドラマ「期待する主演俳優」ランキングTOP5今回の