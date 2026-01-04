注目作が目白押しの2026年1月期ドラマが続々とスタートを切っている。クランクイン！では、2026年冬に放送されるドラマを対象に「2026年1月期ドラマで『演技に期待する主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。1位に輝いたのは、2026年1月14日スタートの『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）で主演を務める杉咲花だった。【写真で見る】「2026年冬ドラマで演技に期待する主演女優」ランキングTOP5今回の結果