Ｂ２ベルテックス静岡は４日、２０２６年初戦を迎える。鹿児島をホーム・浜松アリーナ（４、５日）で迎え撃つ。リーグ戦全６０戦の折り返しとなる２連戦で、今節後は中断期間に入る。２４、２５日の熊本戦まで約３週間、間隔が空くだけに、連勝で前半を締めくくりたいところだ。心機一転、新たな年に向かう。リーグ開幕からけが人が続出。７＆１１連敗と２度の大型連敗を喫し、６勝２２敗で西地区７チーム中最下位と大きく出遅