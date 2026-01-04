東海大静岡翔洋中・高サッカー部恒例の「初蹴り」が３日、同校で行われた。元日本代表の服部年宏氏（５２）、伊東輝悦氏（５１）らＯＢと現役部員合わせて約１３０人が、紅白戦などで汗を流し交流した。両氏は現役さながらのプレーを披露し、部員たちを盛り上げた。服部氏は昨季から古巣・磐田のＵ―１５監督に就任し、将来を担う若手選手の育成に尽力。「初めての役職だったからこそ、いろいろな発見もありましたし、子どもた