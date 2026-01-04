高井幸大はボルシアMGに期限付き移籍が決まったイングランド・プレミアリーグのトッテナムに所属するDF高井幸大がドイツ1部ボルシアMGに半年間の期限付き移籍で加入することが決まった。新天地で指揮を執るオイゲン・ポランスキ監督から加入早々に“ある要求”を受けたとして話題を呼んでいる。昨年夏に川崎フロンターレからトッテナムへと完全移籍した高井は、プレシーズンに足底腱膜の負傷で長期離脱。すでに復帰を果たし、