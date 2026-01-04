2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。社会部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/11/11）。《衝撃写真をもっと見る》「白髪まじり」「シワを隠せないハダカ」はどう見ても60歳以上…新宿で「立ちんぼ」を続ける“年齢不詳の老女”＊＊＊新宿・歌舞伎町、午前9時。冷たいアスファルトの上にうずくまる痩せ細った老女がいた。カラダで背中を丸め、白髪を垂らし、誰とも目を