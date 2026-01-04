2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。社会部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/05/29）。【画像】 道なき道をかきわけて… 到達不可能と断言された「幻の滝」を 目指す道程を写真でまとめて見る＊＊＊少し前のこと、岐阜市のある市議会議員さんからメッセージをいただいた。「昭和63年に発行された岐阜県のガイドブックを入手し、そこに載っていた本巣市の乙姫滝を見に