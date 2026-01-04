〈「高市外交は安倍外交を超える可能性も」安倍元首相のブレーン・中西輝政氏が説く日中対立“怪我の功名”3つの要因〉から続く「中国ではいまも言論統制の下、多くの国民が監視や検閲を受けています。日本が対峙しているのは、常識が通じる国ではありません」【写真】この記事の写真を見る（3枚） 中国研究が専門の東京大学教授・阿(あ)古(こ)智(とも)子(こ)氏（54）はそう断言する。 「本音での話ができない」中国