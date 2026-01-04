〈「中国の対応は、それなりに抑制的」伝説の投資コンサルタントは“日中新冷戦”をどう見たか？「2010年のレアアース停止に比べると…」〉から続く「この国難を乗り切れば、高市外交は安倍外交を超える偉業を成し遂げる可能性を秘めています」 こう語るのは、京都大学名誉教授で国際政治学者の中西輝政氏（78）である。かつて安倍晋三元首相のブレーンとされた中西氏は、今般の日中対立をどう見ているのか。 “抑止力