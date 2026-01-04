2025年の「新語・流行語大賞」年間大賞に輝いた高市首相の発言「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」（写真：アフロ）（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]一般企業では志半ばの女性活躍推進、女性首相の誕生は追い風か逆風か2025年10月の発足以来、高い支持率を保つ高市政権。注目度の高さを裏付けるように、2025年の新語・流行語年間大賞には、高市早苗首相の「働いて働いて