俳優の宮本茉由（３０）がこのほど、主演するテレ東系ドラマ「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」（７日、スタート。水曜、深夜１・００）の記者会見に猪塚健太（３９）、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの戸塚祥太（３９）、片山萌美（３５）らと出席した。宮本にとっては民放ドラマ初主演。「座長らしいことはできていないと」と苦笑いしながら振り返るが、猪塚からは「宮本さんはどんな時もほほ笑んでくれている。座長と言うよりも女神」と