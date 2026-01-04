１月４日、久保建英が所属するレアル・ソシエダは、ラ・リーガ第18節、アトレティコ・マドリードをホームに迎える。日本代表のMFにとって、ワールドカップイヤー2026年の初戦となる久保のここまでの2025−26シーズンを振り返ると、チームの不振と自身のケガに悩まされ、難しい状況が続いた。一時は降格圏まで順位を落とす低調ぶりで、クリスマス休暇を待たずセルヒオ・フランシスコ監督が解任された。中断明けの今節は、新監