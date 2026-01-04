私には青い血が流れている その血が久しぶりに騒いだ。「ドラゴンズ！15年ぶりのセ・リーグ優勝！」。収録は私の実況から始まった。 【写真を見る】｢何を言っとるんだね君たちは｣ドラゴンズブルーの血が騒ぎっぱなし 途中から記憶がなくなった収録… 若狭敬一アナウンサーが語る番組制作の舞台裏 新年にふさわしく、「初夢が優勝だった」という想定の架空実況だ。私は2023年シーズンを最後に野球実況か