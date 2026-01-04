▼CBCでは新型コロナワクチンの副反応問題などについて、2021年から取材を進めてきました。これまで放送した内容を複数回に分けて振り返ります。この記事は、2025年に放送したものです。 【写真を見る】高校2年の夏休みに… 新型コロナワクチン接種後“原因不明の疾患” 副反応の救済申請を自治体は1年半放置していた【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ13】 ワクチン接種後に全身の倦怠感や痛みに悩まされている20歳の