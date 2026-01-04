「いつか祖母の住む日本で」2024年11月。ロンドン出身のライアンさん(仮名・25歳)は、スーツケースひとつで日本にやってきた。イギリス人の父と日本人の母を持ち、「いつか祖母の住む日本で暮らしてみたい」と思い続けてきたという。「日本語をもっと話せるようになりたかったし、祖母と一緒に過ごす時間を大切にしたかったんです。日本の文化を生で体験したい、という気持ちも強かったですね」ライアンさんは日本国籍を持ち、日本