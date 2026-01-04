日本には、1月7日の朝に春の七草を刻み込んだ「七草粥」を食べる習慣がある。年末の忘年会やクリスマスから始まって、年明けはお節や新年会などご馳走が続いたあとの、お疲れ気味な胃腸には、消化にやさしい七草粥は五臓六腑にほっと沁みわたる。とはいうものの、お節やお雑煮などが続き、和食の味に少し飽きてくる人もいるのではないだろうか。ましてやこどもが大喜びで「七草粥」を食べるとも限らない。別にもう1品作る手間だけ