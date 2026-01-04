「食べ方がワンパターンで飽きる」料理家・飛田和緒さんの正月特別連載の第4回目。お正月に欠かせないおせちとお餅。でも近年では、季節を問わず、お餅を食べる人が増えているそう。2025年10月のNadiaの調査によれば、「お餅は季節を問わず、年中食べている」と回答した人が25.7%と、「正月3が日だけ」と答えた6％を大きく上回りました。安価でボリュームがあり、調理も簡単。味付けもあんこにきなこ、納豆や雑煮と、甘系でも塩系