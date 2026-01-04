日本の若者は精神的幸福度ワースト2位2025年は、ユニセフが5年ごとに集計している「先進諸国の子どもの幸福度レポート・カード19（RC19）」の最新版が公開された年だった。ここで、「親子の会話」が子どもの幸福度に大きな影響を与えていることが明らかになった。これはユニセフ・イノチェンティ研究所による調査で、精神的幸福度、身体的健康、スキルの3つの分野についてそれぞれ2つの指標に基づいて順位が計算されているものだ。