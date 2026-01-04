クスリや検査には何かしらの意味があるはず―そんな患者の切なる期待が、通用しないこともある。「低価値医療」は、至る所に潜んでいる。前編記事『【じつは「飲む意味が無い」薬15選】なかには「依存性が高く危険」なものも…低価値医療の恐るべき実態』より続く。人間ドックでもムダな検査が横行低価値・無価値医療は、クスリだけにとどまらない。日常的に病院で受けている検査や治療の中にも、実は価値が低い医療行為がいくつも