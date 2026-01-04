「リアリスト」だった安倍元総理平和主義を掲げる公明党はこれまで右傾化する自民党の「ブレーキ」役を担ってきた、とされる。たとえば、安倍晋三政権下で集団的自衛権を一部容認した安保法制では、3ヵ月にわたって自公間で議論を重ねたという。公明党元国対委員長の漆原良夫氏がこう振り返る。「'15年の平和安全法制（安保法制）では、自民党と大変なバトルになりました。もともと安倍さんは（友好国が攻撃されたら日本も反撃でき