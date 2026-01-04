朝食メニューは何が一番得なのか？レストランやファーストフード店で、何を頼もうか迷ったことがない人はいないだろう。店員さんが注文を取りに来るタイミングになってもチョイスが固まらず、慌ててメニューを選んでしまい、結果的に微妙な気分になるのも「あるある」だ。特に私が迷ってしまうのは、昨今競争が激化しているチェーン店の朝食である。飲食店にとってアイドルタイムになりがちな朝の時間は、来店の動機付けとするため