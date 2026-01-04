◇サッカー◆全日本高校女子選手権▽３回戦藤枝順心３−０佐久長聖（３日・兵庫県立三木総合防災公園第２球技場）３回戦が行われ、４連覇を目指す藤枝順心（県２位）は佐久長聖（長野）を３―０で下した。準々決勝は５日に行われ、順心は神村学園（鹿児島）と戦う。藤枝順心が史上初のＶ４へ、また一歩近づいた。佐久長聖から３点を奪って快勝。今大会初先発のＦＷ堀江莉心（りこ、３年）が２ゴールと期待に応えた。Ｃ大