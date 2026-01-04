突然ですが、「PM2.5」の正式名称知っていますか？正しい知識を身につけよう…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Particulate Matter 2.5」でした！PM2.5とは「Particulate Matter 2.5」の略で、直径が2.5マイクロメートル以下の非常に小さな粒子状物質を指します。マイクロメートルはミリメートルの1000分の1の単位であり、髪の毛の太さのおよそ30分の1ほどの大きさしかありません。このため、肉眼で見ることはできず