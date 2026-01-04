近ごろ最先端の解析が、ゴルフスイングの研究と指導に多数の新常識をもたらしているのをご存じだろうか。スイング動作はより“リアル”が明確になって、ゴルフ界で大きな反響を得ている。確実に上達する時間を短縮させるそのロジックを、お届けしよう。 分析データから見えてきた最新スイング①アームローテーションとトランクローテーション ダウンスイング以降のローテ