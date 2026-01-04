夜、車で走行中にフロントガラスに“手形”が突然浮かび上がった―。そんな恐怖体験がThreadsに投稿され、話題になっています。投稿したのは、静岡在住の1児の母・なひさん（＠sharkkira1127）。実は手形の正体は、なひさんが以前に車内に現れた蚊をしとめるために奮闘した証でした。そんなことはつゆ知らず、暗闇の中に浮かび上がった”手の跡”を見て怯える運転中の夫を見て、「ビビらせてごめん」となったそう。【写真】夜の車