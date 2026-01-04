2026年の本命SUV！「小さなランクル」がいよいよ来る2026年がついに明けました。今年の自動車業界における最大のトピックのひとつといえば、トヨタ新型「ランドクルーザー“FJ”」の発売でしょう。2025年10月に世界初公開されたこのモデルは、ランクルシリーズの新たなエントリーを担う存在として、年央頃の国内投入が予定されています。【画像】超カッコいい！ これが「小さなランクル」です！ 画像で見る！（30枚以上）こ