水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」（毎週水曜深夜1時放送）の会見に、主演の宮本茉由、共演の猪塚健太、片山萌美、戸塚祥太（A.B.C-Z）が登壇。【動画】「この愛は間違いですか-不倫の贖罪-」宮本茉由スペシャルインタビュー4人の男女の【秘密の関係】が交錯セックスレスの夫婦がさまざまな欲望や裏切りに翻弄されていく様をサスペンスフルに描く同名コミックの実写化。夫との関係に悩み、やがて高校時代の元カレに心