トランプ大統領はなぜ、ベネズエラへの軍事攻撃に踏み切ったのでしょうか。ワシントン支局から中継です。トランプ大統領は攻撃について、表向き、違法薬物対策を理由に挙げましたが、本当の狙いは反米のマドゥロ政権の転覆だったとみられています。アメリカトランプ大統領「新たな国家安全保障戦略のもと、アメリカの西半球での優位は二度と揺らぐことはない」トランプ政権は中南米地域を含む地球の「西半球」は自分たちの“縄張