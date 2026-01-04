アメリカのトランプ大統領は、南米ベネズエラを軍事攻撃し、マドゥロ大統領を拘束したと発表しました。今後のベネズエラについては、アメリカが「国を運営する」と表明しています。アメリカトランプ大統領「世界のどの国もアメリカが短時間で成し遂げたことを達成することはできなかった」トランプ大統領はベネズエラの首都カラカスで現地時間の3日未明に大規模な軍事攻撃を実施し、マドゥロ大統領を妻とともに拘束したと明らか