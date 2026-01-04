ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指していた巨人・岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）にブルージェイズと契約合意したとの現地報道を受け、米スポーツメディア「ベースボール・アメリカ」は岡本の活躍に太鼓判を押した。同メディアは同日に「岡本和真のスカウティングレポート」と題した記事を更新。「岡本は今オフにＮＰＢ球団がポスティングした?ビッグ３?の中で、ヒューストンと契約した今井、ホワイト