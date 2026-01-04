厚生労働省の最新の調査で、糖尿病が強く疑われる人は推計およそ1100万人に上り、調査開始以来、最多となりました。糖尿病を予防する対策や、福岡の大学で進められている最新の研究について取材しました。 福岡市・天神で、糖尿病について話を聞いてみました。■街の人「夫が薬を飲んでいます。頑張って歩いていますよ。」「私、糖尿病ですから、甘いものを見るだけにしています。」厚生労働省が12月に発表した調査によりますと