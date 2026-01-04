◇サッカー◆全日本高校女子選手権▽３回戦常葉大橘２−０福井工大福井（３日・兵庫県立三木総合防災公園第２球技場）３回戦が行われ、常葉大橘（静岡県１位）は２―０で福井工大福井を下し、２０１５年度大会以来１０大会ぶりの準々決勝進出。後半のＭＦ佐藤煌（きらり、３年）の追加点が効いた。準々決勝は５日に行われ、橘は暁星国際（千葉）と戦う。＊＊＊＊福井工大福井の猛攻を最後まではね返し続けた橘イレブンは